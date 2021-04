Deiva Marina – Sabato 24/4 spettacolo sulla Resistenza in streaming

di Guido Ghersi

Si intitola “La vocazione della gioia”ed è il titolo del nuovo spettacolo per la regia di Marco Pasquinucci che sabato 24 aprile, alle ore 21,30 in diretta streaming sulla piattaforma on line Zoom vedrà tornare in scena la compagnia “Officine Papage” accanto al “Teatro Clandestino”. Lo spiegare il passato al presente e questi al futuro, esplorando le emozioni che accomunano uomini e donne di ogni epoca, al fine di riscoprire la nostra vocazione alla gioia, anche nella circolarità dell’esistenza fatta di felicità ed insieme di dolore.

Tutto ciò per rievocare i luoghi, simbolo della Resistenza nel Comune di Deiva Marina e in quello attiguo di Framura ed altri quattro in Toscana.

La partecipazione è gratuita e per info e prenotazioni contattare il cell. 371 4612350 o prenotazioni@officinepapage.it