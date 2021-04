Concorsi “Gianni Rodari” e “Gianni Ciak”

Dall’Associazione Culturale “Arte” riceviamo e pubblichiamo

XVIIª edizione concorso “Insieme per suonare cantare danzare recitare” e XIIª edizione concorso “Gianni Rodari”.

E’ stata prorogata al 23 maggio 2021 la data di scadenza ai concorsi “Insieme per suonare cantare danzare e recitare” XVII edizione e XII edizione del concorso “Gianni Rodari” e “Gianni Ciak” rivolti a bambini/e e ragazzi/e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, accademie, licei musicali, conservatori, bande, cori, associazioni, gruppi, orchestre giovanili.

Condividiamo sentitamente il messaggio che ci giunge da più parti – scuole di musica, di danza, di teatro – in questi momenti difficili siamo tutti sorretti dal pensiero che torneremo in presenza con i nostri allievi, ad incontrarci e ad emozionarci insieme. Sull’onda dei ricordi, ma soprattutto delle speranze e della volontà di riprendere i percorsi interrotti, arricchiti dalle nuove esperienze, si propone una nuova sezione del concorso: “Mi ricordo….” Si possono inviare video pre-covid e che non siano ancora stati proposti ai concorsi succitati.

Si conferma inoltre che l’Associaszione ha deciso di offrire gratuitamente l’opportunità di poter partecipare alla manifestazione a tutte le scuole pubbliche e paritarie, sperando possa essere un’opportunità per arginare le criticità collegate alla situazione attuale – dalla mancanza di socializzazione all’impoverimento culturale alle scarse possibilità di esprimere fantasia, immaginazione e creatività -.

Il Bando è consultabile sul sito www.associazioneculturalearte.com, sarà quindi possibile conoscere la modalità di iscrizione, realizzazione ed invio dei video.

Grazie a Fondazioni, enti e sponsor come nelle precedenti edizioni saranno assegnati riconoscimenti, premi e borse di studio. Nella precedente edizione è stata assegnata la Medaglia del Senato della Repubblica.

Il presidente dell’Associazione Culturale “Arte”, Giuseppe Macaluso

