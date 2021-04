Cogorno: pulizia straordinaria sul monte San Giacomo

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Domenica 18 aprile, l’associazione “Plastic Free” ha organizzato un pomeriggio di raccolta rifiuti presso il Monte San Giacomo. I partecipanti, tutti volontari, una decina dell’Associazione Plastic Free ed una rappresentanza della Squadra Comunale di Protezione Civile Antincendio Boschivo del Comune di Cogorno, hanno raccolto oltre 400 kg di rifiuti.

Non indifferente all’iniziativa il Comune di Cogorno, che ringrazia l’associazione e tutti i volontari dell’ottimo lavoro svolto, e rilancia prossimamente un nuovo appuntamento. “Questa iniziativa, che ha coinvolto anche la Squadra Comunale di Protezione Civile Antincendio Boschivo del Comune di Cogorno, è un importante passaggio culturale che dobbiamo continuare a sviluppare – ha commentato il Sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi -. Con l’associazione Plastic Free è stata la prima esperienza, collaborazione che prossimamente proseguirà. D’intesa con i comuni di Chiavari, Lavagna e Carasco abbiamo intenzione di riproporre la giornata di pulizia sul lungo Entella e su altri siti che necessitano di manutenzione”.

Inoltre, la Squadra Comunale di Protezione Civile Antincendio Boschivo del Comune di Cogorno da martedì 20 aprile può contare su una importante figura in più. Lo storico volontario della Squadra, Roberto Firenze ha ottenuto le specializzazioni in “Logistica e supporto alla popolazione durante gli incendi di interfaccia”, ed il brevetto di “Specialista delle bonifiche in caso di incendi boschivi”. I brevetti sono stati ottenuti dai due progetti di riferimento a livello europeo “Med-star” e “Medcoopfire”.