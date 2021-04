Chiavari: Parco della Memoria, domani l’inaugurazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Entrano nel vivo, con il primo appuntamento, le iniziative promosse da Anpi Chiavari in collaborazione con il Comune verso il 25 Aprile.

Domani, giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, due momenti di grande rilievo: al mattino, alle ore 11 presso la spiaggia del porto turistico Luigi Gatti, accanto alle nuove dune erbose realizzate sul lungomare, verrà inaugurato il Parco della Memoria dedicato agli ebrei del Tigullio vittime del nazifascismo; nel pomeriggio, alle ore 17 sia sulle pagine Facebook del Comune di Chiavari e di Anpi Chiavari, che in diretta su Entella Tv, un focus dal titolo “Terra: una madre fragile” sulle emergenze climatiche e ambientali, con quattro donne in prima linea su questi fronti.