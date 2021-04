Chiavari: Maria Grazia Daniele nuova ospite de ‘Il Bandolo’

Dall’associazione ‘Il Bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

In prossimità del 25 aprile, per la nostra rubrica “social” ci fa piacere proporvi:

Maria Grazia Daniele

Una percorso di vita e di impegno per far riconoscere il valore del lavoro femminile da quando, figurinista alla San Giorgio la vita la pone di fronte al lavoro negato, sottopagato e senza parità rispetto al mondo del lavoro maschile. Dagli anni ’60 una vita spesa per l’affermazione di questi diritti. Sindacalista a dirigere l’Unione Donne Italiane, assessore all’infanzia in Consiglio Regionale da 1985 al 1990 e poi Senatrice e Deputata in Parlamento.

Da agosto 2020 presidente dell’ANPI Chiavari dove il suo impegno prosegue nel ricordare il contributo delle donne anche nella lotta di Liberazione, un ruolo determinante con la loro operosità e coraggio, contributo mai raccontato fino in fondo.

Un impegno quello di Maria Grazia Daniele nel ruolo di presidente dell’ANPI volto a tramandare la memoria ai giovani, partendo dalla memoria ed attualizzandola . Uno dei primi impegni della sua presidenza è stato riproporre il premio Don Bobbio assegnato alla tesi di una giovane universitaria, recente la realizzazione della graphic novel “Una stella per Nella”, il racconto per immagini che l’ANPI ha fatto comporre a due studentesse di 14 e 15 anni del liceo Marconi Delpino, allieve della Scuola Chiavarese del Fumetto. Presentato in occasione del Giorno della Memoria riscuotendo un grandissimo successo fino al riconoscimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che l’ha chiamata manifestando il suo apprezzamento per il lavoro delle giovani artiste.

“I partigiani di oggi sono quei giovani che lottano per cambiare e salvare il mondo” e sono proprio nel segno del rispetto dell’ambiente e del coinvolgimento dei giovani delle nostre scuole le iniziative che partiranno il 22 aprile Giornata Mondiale della Terra e ci accompagneranno fino alla Festa della Liberazione del 25 aprile.

Venerdì 23 aprile dalle ore 8,00