Chiavari: il paziente esercito di chi consente le vaccinazioni

Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik. I vaccini sono diventati i protagonisti della nostra vita, l’ultimo argine contro l’inarrestabile pandemia. Dibattiti televisivi e media si occupano principalmente di loro. Annunci di arrivi di migliaia di dosi, smentite il giorno dopo. Vaccini sicuri, sicurissimi, ma di cui è sospesa la somministrazione in attesa di accertamenti. I numeri delle prenotazioni e quelli, molto più bassi, delle vaccinazioni effettuate.

Poco si sa della complessa macchina, formata in parte da volontari, che consente di effettuare prenotazioni, allestire i luoghi idonei (dagli hub alle farmacie fino alle case degli invalidi); il personale che controlla e aiuta a compilare i moduli dove indicare patologie e terapia; i medici che verificano e giudicano che siate in grado di farvi immunizzare; gli infermieri che iniettano il vaccino, i medici che vi assistono e ancora il personale che vi osserva prima di poter lasciare l’ambulatorio.

Tutto personale paziente, cortese, pronto a sciogliere i dubbi, a dire una parola di incoraggiamento, ad aiutare a indossare una giacca, a ricordare di non dimenticare una borsa.

Un “esercito” di persone che opera in silenzio e concretamente, a differenza dei veri e presunti esperti di vaccini.

Susanna Squellerio, partendo dagli operatori del centro vaccinale di Chiavari, ufficio d’Igiene ci invita a ricordare queste persone di cui nessuno parla: “Eppure lavorano alacremente facendo turni molto gravosi durante i quali non sono ammessi errori. Si prodigano, non solo di attenzioni verso i pazienti ma sono dinamici, svelti, solerti, volenterosi e a rischio. Qualcuno si è soffermato a riflettere sulla mole di lavoro che devono smaltire oppure, al rischio che corrono, ogni minuto, essendo a contatto con la popolazione, per l’appunto, non vaccinata? Vorrei che venisse tributato il plauso per, finalmente, sostenerli e riconoscere la loro dedizione. Grandi professionisti, silenziosi e generosi! Un grande grazie”.