Camogli: riconoscimento salme, pubblicata la scheda

Oggi, in un’apposita sezione del sito del Comune di Camogli, saranno pubblicati la scheda di raccolta dati per i familiari dei defunti coinvolti nel crollo del cimitero e un video esplicativo sulla compilazione della stessa.

Il Professor De Stefano ha sottolineato l’importanza di seguire le istruzioni messe a disposizione nel video dal Policlinico San Martino per agevolare le operazioni di riconoscimento.

Per quanto riguarda l’apertura di via Colombo, si è proceduto come previsto nella mattinata di oggi ad attivare la nuova viabilità.

Si sono tuttavia riscontrate alcune criticità. Alle 12 è pertanto stata aperta al traffico veicolare escludendo, per alcuni giorni, i soli mezzi pesanti (camion e autobus) che continueranno a transitare nella strada adiacente la ferrovia.