Camogli: presentazione di Birmania alias Myanmar”

La Birmania ribattezzata Myanmar è un paese contraddittorio e di straordinario fascino esotico, ma con enormi problemi sociali e politici. Questo libro, unico nel suo genere, abbina il racconto della strettissima attualità con la storia, la geografia, la disamina delle risorse e delle questioni etniche al cuore dei conflitti. Presenta inoltre il racconto del fenomeno turistico in un paese-limite (compresi i passaggi-chiave per chi voglia viaggiare sul posto in modo più responsabile). Il tutto si alterna coi reportage da alcuni dei suoi luoghi-simbolo: le bellezze di Rangoon, gli scenari paesaggistici dai mille colori, le amatissime pagode. Inoltre, la cronaca di un pellegrinaggio (laico) alla Golden Rock, le testimonianze della fede buddhista, il racconto delle vestigia di antiche città.

La Birmania sconta oggi le traversie politiche che la caratterizzano da oltre 60 anni – per le violazioni dei diritti il paese è rimasto sotto embargo da parte dell’occidente tra il 1990 e il 2011 – che hanno portato, alla fine, al colpo di stato del febbraio 2021. Due dei protagonisti della vicenda sono Aung San Suu Kyi, la Lady della politica birmana e Nobel per la Pace nel 1991, oggi agli arresti; e le Forze Armate locali, il cosiddetto Tatmadaw, con l’attuale ‘uomo forte’, il dittatore Aung Min Hlaing. Ma mentre da questa zona dell’Estremo Oriente arrivano notizie ogni giorno più drammatiche, chi non sia addentro alle questioni della geopolitica fatica a comprendere le complesse dinamiche che muovono le leve degli eventi birmani. Questo libro aiuta ad orientarsi e a capire le ragioni degli uni e degli altri.

L’ultimo capitolo, infine, torna all’attualità, con il colpo di stato del 2021, i suoi motivi reconditi, e la gente che continua a battersi ogni giorno contro i militari, per le strade del paese, a costo della vita. Traspare un’affettuosa attenzione per una popolazione di profonda gentilezza, molto giovane, che dopo decenni di oscurantismo vorrebbe finalmente esercitare libertà e democrazia.

L’autore

Genova 1956, scrittore, viaggiatore, ricercatore, fotografo, Renzo Garrone dal 1976 visita la regione indiana, quella tibetana, il sud est asiatico e il medio oriente. Ha raccontato di esseri umani, ambiente e sviluppo su libri, quotidiani e riviste. Ha realizzato guide di viaggio, saggistica sul turismo e reportage sulle economie di base e sull’esistenza quotidiana di diversi Paesi. Lavora con Ram, organizzazione culturale e tour operator di Turismo Responsabile. Il suo blog è renzogarrone.com. Per i viaggi citati nel libro, www.ramviaggi.it