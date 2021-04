Camogli: “Fiori, poesie, e disegni per ricordare i defunti”

Dal Comitato “CaligosuCamogli Lunedì 22.02.2021” riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato CaligosuCamogli Lunedì 22.02.2021 invita tutti i parenti delle salme “scomparse” a causa del rovinoso crollo del Cimitero di Camogli a scaricare le “schede ante mortem” del Policlinico San Martino, da questa mattina online sul sito del Comune di Camogli, sezione riconoscimento salme, ed a seguire con attenzione il video esplicativo. La Prof. Cristina Cattaneo (scienziata forense numero uno in Italia secondo l’International Journal of Legal Medicine) ha messo a disposizione dei parenti la Sua professionalità per supportarli nella compilazione delle schede: conoscerà tutti gli interessati in un incontro da remoto che sarà organizzato quanto prima. La Prof. Cattaneo (autrice tra l’altro del libro Naufraghi Senza Volto – Dare un nome alle vittime del Mediterraneo) scioglierà dubbi e risponderà agli interrogativi dei parenti per consentire loro di ritrovare i propri Cari “scomparsi”.

Il Comitato CaligosuCamogli Lunedì 22.02.2021 suggerisce intanto di iniziare a compilare a tutti le parti anagrafiche delle schede e di reperire cartelle cliniche, foto, raggi etc. etc. dei Cari dispersi.

Il Comitato CaligosuCamogli Lunedì 22.02.2021 si mette a disposizione di chi non è munito o non ha familiarità con scanner e computer per fornire assistenza tecnica/ operativa (stampa, compilazione, consegna schede).

L’inizio delle operazioni di riconoscimento accende una speranza nel cuore dei parenti degli “scomparsi” a due mesi dal crollo: Lunedì 22 febbraio 2021 – Giovedì 22 aprile 2021.

Il Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22 febbraio 2021 lancia l’idea di ricordare i cari defunti con fiori, poesie e pensieri, ma anche letterine e disegni di bambini apposti con un nastrino sulle inferriate del cancello del Cimitero, chiuso al pubblico dal crollo.

Una carezza ed un pensiero dedicato alle salme disperse e spostate, ma anche a tutte le salme tumulate a Camogli che da ormai 60 giorni sono private del conforto delle visite, delle preghiere, delle lacrime, delle parole e dei fiori dei parenti e degli amici.

Il Comitato raccomanda a tutti l’osservanza della normativa Covid.