Brugnato: per un portale americano il borgo è uno dei 12 da visitare in Italia

di Guido Ghersi

Non di sole Cinque Terre vive la “fama” della provincia spezzina: anche i borghi della Val di Vara attirano l’attenzione dei “portali” statunitensi. Lontano dai grandi flussi, con proposte di turismo esperienziale. Così la “Città di Brugnato” è stata indicata dal prestigioso portale “Fodorors” tra i dodici borghi da visitare in Italia.

Qui, a fare da filo conduttore, è l’annuale tradizione dell'”Infiorata” che fino al 2019 ha attirato turisti non solo dalla Liguria, ma dalle regioni confinanti; infiorata che lo scorso anno non si è svolta e che quest’anno è ancora in forse.