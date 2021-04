‘Santone’ e medico arrestati, omicidio a seguito intervento chirurgico

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Dalle prime luci dell’alba di oggi 20 aprile, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Genova nei confronti di un medico, dirigente di chirurgia generale presso un Ospedale del bresciano e del Presidente e guida spirituale di un centro di diffusione delle scienze olistiche e agriturismo, ubicato nell’entroterra genovese, indiziati di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di persone incapaci.

Nel mese di ottobre del 2020, una giovane donna – frequentatrice del Centro – decedeva presso l’ospedale San Martino di Genova, ove era stata ricoverata per un melanoma plurimetastatico”, degenerato a causa dell’asportazione di un neo effettuato un anno prima dal chirurgo in locali del predetto centro non idonei a livello sanitario, senza sottoporre il tessuto ai previsti esami istologici e senza svolgere alcuna iniziativa volta ad arrestare il diffondersi della patologia.