‘Santa’: Assormeggi si presenta al Circomare

Dall’ufficio stampa di Assormeggi Italia riceviamo e pubblichiamo

Continua l’attività di presentazione alle Autorità della neo Associazione Imprese per la Nautica da Diporto Assormeggi Italia che ha sede a Rapallo, ma che opera a livello nazionale.

Nella mattinata odierna il Presidente Angelo Siclari ha fatto visita al Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure e Comandante del Porto di Santa Margherita, T.V.(CP) Ivan Bruno.

“Oltre a presentare la nostra associazione si è discusso delle tematiche dei posti barca nel Tigullio ed in particolare delle attività di locazione e noleggio – ha dichiarato Angelo Siclari – Ringrazio il Com.te Bruno per la disponibilità dimostrata e soprattutto per i consigli che ci ha voluto dedicare”.

“Sono molto soddisfatto in particolare per aver concordato con l’Autorità Marittima che Assormeggi Italia venga inserita ai tavoli tecnici soprattutto per l’emanazione di ordinanze e norme che interessano la nautica da diporto nel nostro Circondario Marittimo, che ricordo si estende da Portofino a Moneglia. Ciò ci permette di rappresentare le varie imprese associate proprio con lo spirito di una nostra politica associativa basata sulla sinergia tra Pubblico e Privato, ovviamente nel rispetto delle relative posizioni” conclude Siclari.