RASSEGNA STAMPA Chiavari: inaugurato l’hub di Caperana

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 venti nuovi contagi; 38 i ricoveri di cui cinque in intensiva”. Vaccini: “Inaugurato il maxi hub di Caperana; “I medici di famiglia pronti a dare una mano”; “Qui abbiamo trovato organizzazione e rapidità”; “Ettore il coniglio delle caserme, mascotte del centro vaccinale”. Riaperture: “Ok aprire, ma con i clienti nei locali”; “Cenare all’aperto in estate? Difficile a quota mille metri”; “Dehors, a Sestri Levante piovono le domande; ipotesi chiusura lungomare”.

Sestri Levante: viabilità per Casarza, appello alla Regione. Sestri Levante: dalla spiaggia libera alla nautica sociale le richieste di Sinistra in Comune. Lavagna: Futura e Resistenza, oggi incontro con Getto Viarengo. Lavagna: rallentano gli interventi sulla sponda dell’Entella. Chiavari: linguistico, si valuta di nuovo casa Caritas. Chiavari: spunta una rotatoria in largo Canepa a Preli. Chiavari: crescere i ragazzi a Ri-vivere lo sport. Chiavari: Levaggi e Garibaldi chiedono bando di gara per l’appalto rifiuti. Chiavari: la nostra Pizza Export compie 30 anni.

Rapallo: la moglie del regista Carnacina salvata da équipe di chirurgia a Lavagna. Rapallo: iniziati i lavori di pulizia e demolizione al porto Riva. Santa Margherita Ligure: “Tornati dall’Argentina per riaprire il Baretto”.

Camogli: Dna per riconoscere le salme. Bogliasco: malore al volante, muore il presidente del Lions, Bruno Morgani, 73 anni.

Gattorna: nuovo mezzo per la Croce Rossa.