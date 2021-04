Ieri in seconda serata a “Quinta Repubblica”, su Rete 4, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, intervistato da Nicola Porro, ha esposto le difficoltà e le esigenze degli operatori turistici. Ha ricordato quanto Rapallo ha fatto; in particolare, insistendo che le imprese devono sapere molto prima le decisioni del governo per potersi organizzare.