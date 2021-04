Nasce il “passaporto” covid per i vaccinati e i guariti

Si chiamerà “certificazione verde” ed equivale a un passaporto per spostarsi tra regioni di colore diverso. Il documento non durerà più di sei mesi e dovrà certificare di avere completato la vaccinazione o testimoniare l’avvenuta guarigione.



Chi rilascia i “certificati verdi”? Le strutture sanitarie che hanno effettuato le vaccinazioni, gli ospedali e medici che ne hanno conoscenza e possano certificare le guarigioni; per quanto riguarda le certificazioni, le strutture sanitarie o le farmacie che hanno effettuato i test.

Tutto questo sarebbe contenuto nella bozza del prossimo decreto che sarà firmato da Draghi.