Lettere/ “Parco di Portofino, dite che non volete la caccia”

Da Pino Lanata riceviamo e pubblichiamo

Parco di Portofino

Ho notato da alcuni giorni una netta ripresa di interventi relativi al Parco di Portofino: grande e nazionale.

Chi vuole e chi non vuole, grande o piccolo, poveri contadini scomparsi, turisti da spennare o da osannare, bellezze, beni preziosi, Circoli PD, Democratici per il Parco, Circolo PD Golfo Paradiso, Europa Verde Liguria, Coordinamenti vari, Osservatori ambientali, Amici del Monte, ecc. ecc., Onorevoli e Sindaci,…

Quante parole.

Quante balle che vengono illustrate.

Quante promesse basate sul se…

Quanti ritornelli …

Nessuno però ha ancora detto chiaro e tondo quali sono esattamente le opportunità che deve produrre il Parco.

Solo teoria e esibizionismo cartaceo, qualche mappa.

Desidero ricordare che l’unica certezza che avremo con il Parco Grande è che scatterà subito un solo divieto assoluto: quello di caccia!

Tutto il resto dovrà essere studiato, programmato, elaborato, deliberato, convalidato e finanziato!

Basta Sigg. vari. Sarebbe ora che dichiaraste, senza giri di parole, la Vs. volontà precisa: caccia vietata subito, poi si penserà al resto.

Ma siete proprio sicuri che vietando la caccia i problemi ambientali saranno risolti?

Spariranno ville, villette, case, casette, ricoveri attrezzi (!) da tutti i siti panoramici; spariranno strade e autostrade, antenne, laboratori, impianti vari… torneranno i contadini della zappa e della falce, torneranno vacche nelle stalle e al pascolo, tornerà l’odiato letame, torneranno i tempi del “carbone sul monte”, torneranno i muli e le carrozze con i cavalli, i lumi a olio con lo stoppino vegetale, le candele di sego, le barche a remi, i delfini, ecc. ecc.

Spariranno cinghiali, istrici, cornacchie, gabbiani più o meno reali, gazze.

E’ bello sognare, promettere, terrorizzare, ma la realtà è ben altro.

Io, cacciatore convinto e titolare di Armeria centenaria, opero alla luce del sole; sono un poco avanti con gli anni e ne ho sentite tante di promesse e profezie nefaste; dovremmo già essere scomparsi tutti o tutti super miliardari. Invece continuiamo a lottare per vivere.

E i cacciatori onesti sono ancora tanti e finché avranno fiato cercheranno di onorare il loro credo e combatteranno (ben s’intende metaforicamente) finché avranno respiro.

P.S.: Sigg. escursionisti di oggi e di domani sicuramente non correrete il rischio di essere impallinati ma certamente quello, ben più subdolo, di essere colpiti, lungo i sentieri del Parco di Portofino, da frecce vaganti (l’arco non è più un’arma secondo un Sindaco che recentemente ha autorizzato nel Parco una gara su sagome di animali; per andare a caccia con l’arco occorre però il porto d’armi)!!! Stranezze operative.