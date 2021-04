Guardie ecologiche volontarie, gestite dalle Province

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il resoconto della seduta relativa all’impiego delle Guardie ecologiche volontarie

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo in cui ha chiesto alla giunta se le Guardie ecologiche volontarie saranno adeguatamente impiegate e in quali ambiti. Centi ha ricordato che le G.E.V. svolgono una vigilanza ambientale nei siti naturali e segnalano situazioni di degrado, sensibilizzano rispetto ai principi ecologici-ambientali in modo volontario e a titolo gratuito.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha spiegato che, allo stato attuale, «l’organizzazione del servizio di vigilanza ambientale, svolto dalle guardie ecologiche volontarie, è affidata dalle Legge regionale 30 del 1990 alle Province dalle quali dipendono le modalità di impiego».i