Girovagando: sabato “La Spezia negli occhi dei viaggiatori”

Ancora un appuntamento spezzino per Girovagando, iniziativa organizzata da Agtl, Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia.

Sabato 24 aprile, ore 15:30 , “La Spezia negli occhi dei viaggiatori”. Un itinerario per le vie del centro sulle tracce dei viaggiatori del passato, che sono transitati o hanno avuto un rapporto più duraturo con il nostro territorio: dal poeta latino Quinto Ennio a Montesquieu, da George Sand all’astronoma Sommerville, da Wagner a Carducci, rievocando l’epoca dei grandi alberghi, dei caffè, degli stabilimenti balneari classificati tra i più belli d’Europa.

Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, la visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo saranno possibili variazioni della data in programma.

Durata della visita: dalle ore 15:30 alle 17:30 circa.

Quota di partecipazione: euro 10,00 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Per prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 366 7157217; e-mail agtl.laspezia@gmail.com

