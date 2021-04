Camogli: vaccini, il punto della situazione

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Dei 656 cittadini camogliesi over 80 aventi diritto al vaccino anti Covid-19, 400 sono coloro che si sono presentati presso la sede della Croce Rossa di via XX Settembre.

Gli altri si sono avvalsi di altre sedi vaccinali, alcuni attendono di ricevere il vaccino al loro domicilio, in base all’organizzazione decisa esclusivamente da Asl3.

Il 22 aprile terminano dunque le prime somministrazioni, e con il 13 maggio si concludono gli appuntamenti anche per il secondo richiamo.

Grazie al continuo, costante e prezioso lavoro del personale di Asl3 e del personale comunale, e all’introduzione di un’ulteriore giornata dedicata (lunedì, martedì e giovedì) è stato possibile accelerare i tempi per salvaguardare i nostri concittadini più fragili.

Nelle giornate in cui si sono verificate delle assenze, si è provveduto, secondo indicazioni dettate da Asl3, a somministrare le dosi ‘rimaste’ a soggetti ultra vulnerabili, riuscendo così a non sprecarne alcuna.

Continuano intanto a Ruta, presso il salone parrocchiale (ex cinema), le vaccinazione per la fascia 70-79 anni, grazie alla disponibilità della Farmacia Serra e dei volontari, con una media di 40 somministrazioni settimanali.

Un sentito ringraziamento all’assessore Italo Mannucci, alla Croce Rossa, alla P.A. Croce Verde, alla Società Capitani e Macchinisti- che ha messo a disposizione la sua sede come sala d’attesa- al personale di Asl3 e del Comune.