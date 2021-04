Camogli: “Traffico zona teatro, chiediamo sicurezza”

Da Tito De Gregori, presidente Comitato difesa del Centro storico Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio civile del quale ci onoriamo di fare parte noi camogliesi, deve essere preservato nei suoi diritti quali quello di non subire abusi che possano fisicamente danneggiare sia gli abili che i disabili nell’ordinario procedere della vita quotidiana, come sta succedendo nella zona dei giardini pubblici, ex scalo ferroviario.

Ritengo che la zona già ulteriormente martoriata a fini privati, debba comunque ad oggi essere serenamente percorribile per autoveicoli e pedoni con facilità e sicurezza; infatti mettersi a rischio ogni giorno per volontà altrui è poco sopportabile. Spero che questo sia compreso anche da parte dei responsabili del lavoro eseguito.