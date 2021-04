Crollo dei loculi nel cimitero di Camogli. Si lavora per costruirne di nuovi, prefabbricati. Oggi nel primo pomeriggio strada chiusa in via Ruffini per consentire il trasferimento del cemento dalle betoniere alle fondamenta dove verranno collocati i nuovi loculi. Il trasferimento grazie a cestelli, rossi che, riempiti di cemento, vengono poi trasferiti e svuotati sopra il ferro che arma la base.

(Foto di Consuelo Pallavicini)