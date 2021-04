Camogli: apertura nuova via Colombo rinviata, necessaria modifica

Alle 9 era tutto pronto, secondo quanto previsto dall’ordinanza, per chiudere la strada alternativa e aprire la rampa che da via Cuneo immette in via Colombo e quindi in via Bettolo. Un quarto d’ora prima il comandante della polizia urbana Antonio Santa Croce fa un sopralluogo con un autista Amt per vedere il percorso. Alla prova concreta la pendenza della rampa risulta eccessiva; il bus “tocca” nella parte posteriore sull’asfalto. Viene convocato d’urgenza l’architetto Remo de Giorgi. Apertura rinviata, occorre modificare la rampa. Ci si chiede perché la priva bus non sia stata fatta nei giorni scorsi.