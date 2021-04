A-12: richieste di riduzione po esenzione dei pedaggi

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa alla richiesta di esenzione o riduzione dei pedaggi sulla A12

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta una riduzione o l’azzeramento del pedaggio degli utenti dellaA12, nel tratto fra Genova Ovest – Sestri Levante, nonostante i disagi provocati dai cantieri. Il consigliere ha ricordato che in quel percorso sono previsti numerosi interventi di manutenzione che prevedono, fra l’altro, la chiusura programmata della sezione fra Genova Nervi – Recco e del casello di Chiavari.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha ricordato i numerosi incontri e le sollecitazioni rivolte a Mit e alle società concessionarie per programmare i cantieri, anche in vista delle riaperture annunciate dal Governo dal 26 aprile, e per chiedere la riduzione o l’esenzione del pedaggio nelle tratte più interessate dai lavori e, quindi, dai disagi. L’assessore ha ricordato, infine, che da domenica scorsa è attuata l’esenzione sulla A7 nel tratto fra Ronco Scrivia e Busalla.