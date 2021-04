Volley M/ Amis-Admo: serie B, ultimo appuntamento del girone

Dall’ufficio stampa dell’Amis-Admo Volley riceviamo e pubblichiamo

Serie B maschile

Ultimo atto di questa prima fase che ha visto l’Admo Volley grande protagonista: martedì sera (ore 21.00) al Parco Tigullio si recupera la gara contro la Nuova Pallavolo San Giovanni. I ragazzi proveranno a difendere l’imbattibilita casalinga ed il primato in classifica. Una vittoria regalerebbe la matematica certezza dell’accesso ai play off promozione in Serie A3 un traguardo impensabile ad inizio stagione. L’accesso ai play off potrebbe tuttavia arrivare anche dai risultati dei recuperi in programma nel corso del mese di aprile. In queste ultime settimane la squadra si è allenata intensamente in preparazione a questa sfida. Mister Cremisio potrà contare su tutti i suoi atleti escluso il centrale Saperdi ai box per un problema alla spalla. Dovrebbe recuperare per la gara di martedì Federico Tomà tenuto precauzionalmente a riposo nell’allenamento congiunto svolto a Genova con la Colombo Volley. In gran ripresa capitan Michele Colombini che sembra ormai essersi lasciato alle spalle l’infortunio alla caviglia che lo avevo bloccato nella prime gare di campionato.