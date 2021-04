Vela/ Chiavari: Trofeo Luigi Boletto – Coppa Antonio Capizz

Dallo Yacht Club Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Trofeo Luigi Boletto – Coppa Antonio Capizzi si terrà nei giorni 24 e 25 Aprile 2021, ed è riservato alle Classi ILCA7, ILCA6, ILCA4.

Quest’anno Yacht Club Chiavari si è affiancato nell’organizzazione di questa regata a LNI Chiavari, che tradizionalmente organizza a Chiavari la regata di Selezione Classe Laser.

E’ prevista la partecipazione di circa quaranta imbarcazioni della Classe Laser, che nelle giornate di sabato e domenica prossimi si sfideranno in più prove, nei tre raggruppamenti ILCA7 (Laser Standard), ILCA6 (Laser Radial), ILCA4 (Laser 4.7).

In base alle norme per il contenimento del contagio da Covid 19 l’effettuazione di questa regata è permessa, in quanto si tratta di un evento sportivo di importanza nazionale: per il 2021 il Trofeo Luigi Boletto – Coppa Antonio Capizzi è valido come Selezione Nazionale per la Classe Laser. Ovviamente si presterà massima attenzione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del covid 19 emanate dalla Federazione Vela nell’apposito Protocollo, norme a cui i tesserati partecipanti si dovranno rigidamente attenere sotto la vigilanza del Comitato Organizzatore.

Quest’anno all’interno della regata, per volere della Dott.ssa Adriana Zulema Boletto, figlia di Luigi, viene ripresa la gloriosa tradizione del Trofeo Boletto, che si era interrotta alcuni anni fa. Il Trofeo, nato nel lontano 1973 in memoria del padre Nicolo’ Boletto per volere del Rag. Luigi Boletto, Socio e per lungo tempo Presidente dello Yacht Club Chiavari, venne disputato sino al 1982, si interruppe per alcuni anni e, dopo un’edizione nel 1988, riprese regolarmente dal 1995 fino al 2011.

Oggi Adriana desidera riprendere la tradizione, nel ricordo del padre Luigi, mancato nel giugno dello scorso anno, mettendo nuovamente in palio, in suo nome, la Caravella d’argento.

Particolarmente significativo il fatto che la regata affianca i due nomi di Luigi Boletto ed Antonio Capizzi: Antonio, Socio della LNI mancato nel 2018, da sempre abilissimo regatante sul suo Laser Standard Peter Pan, negli anni passati si era più volte aggiudicato la vittoria nella sua Classe durante il Trofeo Boletto, venendo premiato proprio dal rag. Luigi. Inoltre il caso vuole che la regata quest’anno cada proprio nel giorno del compleanno di Marisa, moglie di Luigi Boletto.

Lo spettacolo delle vele che si contenderanno il Trofeo sarà visibile dal lungomare nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica: invitiamo tutti ad ammirarlo per apprezzare appieno la bellezza di questo sport.