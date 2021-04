‘Santa’: tentò rapina, arrestata dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Ligure, a conclusione accertamenti, davano esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura Generale di Firenze nei confronti di una cittadina rumena di anni 28, in Italia senza fissa dimora. La stessa si rendeva responsabile del reato di tentata rapina perpetrata in Chianti (FI). Arrestata, che dovrà espiare la pena di 2 anni e 4 mersi di reclusione, veniva tradotta presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.