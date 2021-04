Da Adriano Bena riceviamo e pubblichiamo

Apprendo con grande dispiacere della scomparsa di Alba Caffarena, straordinaria atleta della #RapalloNuoto (nel 2016 ha stabilito il record italiano nei 400 stile libero per la categoria master over 90, ed è solo l’ultimo in ordine cronologico dei suoi successi), che ci ha lasciato oggi all’età di 96 anni. Sentite condoglianze ai familiari e agli amici di questa donna tenace e determinata, esempio nello sport e nella vita.