San Colombano: domani in consiglio il rifacimento del ponte a Calvari

Da Claudio Solari, Mirco Aste, Paola Repetto, consiglieri comunali del

Gruppo "Territorio e Sviluppo", riceviamo e pubblichiamo

I Consiglieri comunali Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto del gruppo consiliare Territorio e Sviluppo hanno presentato nei giorni scorsi in municipio una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale.

Nel documento i Consiglieri hanno chiesto di esaminare e conoscere con i tecnici i progetti relativi al rifacimento del ponte “Rachele Lagomarsino” di Calvari con allargamento della sezione di deflusso del torrente Lavagna (importo circa 2.900.000 €) nonché di quello inerente il ripristino del cedimento della strada comunale in località Carruggio di Vignale (importo circa 560.000 €).

Il Sindaco ha convocato già per domani sera alle 19 il Consiglio comunale dove parteciperanno i tecnici incaricati.

Ordine del giorno:

1 Esame ed approvazione di modifiche allo statuto comunale

2 Esame ed approvazione di modifiche al regolamento comunale del Consiglio comunale

3 Esame ed approvazione del regolamento comunale per le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione

4 approvazione del Piano Economico Finanziario -Pef- del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2021

5 approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (Tari) da applicare per l’anno 2021

6 Esame in fase progettuale dell’opera di realizzazione del nuovo ponte Rachele Lagomarsino di Calvari e mitigazione del rischio idraulico sul torrente Lavagna

7 Esame in fase progettuale dell’opera di consolidamento del versante in relazione al rio Vignale in località Carruggio di Vignale

La seduta del Consiglio Comunale, visto il Decreto in data 2 marzo 2021 del Presidente del Consiglio del Ministri, al fine del contenimento della diffusione del coronavirus, si terrà in assenza di pubblico.

La pubblicità della seduta sarà garantita mediante la pubblicazione della registrazione audio della seduta sul sito web istituzionale del Comune.

Nel corso della seduta è previsto il collegamento in modalità videoconferenza con i tecnici incaricati della progettazione delle opere indicate ai punti 6 e 7 dell’ordine del giorno.