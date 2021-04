Recco: smontaggio tribuna e container, effetti sulla strada

Fa molto discutere a Recco la sistemazione della passeggiata Punta Sant’Anna. Ne abbiamo parlato ultimamente, dicendo che i lavori sono in corso, mostrando gli scarichi dell’acqua piovana che per alcuni sono insufficienti; discutendone però occorre riflettere sul fattore che le aperture possono rappresentare un pericolo per animali che potrebbero cadere nel torrente; se limitati da griglie, gli scarichi potrebbero più facilmente occludersi con detriti trascinati dall’acqua. Un altro interrogativo è quale soluzione sia stata assunta dopo l’interruzione dei lavori compiuti dalla famosa “talpa”.

Infine appare chiaro che per allestire lo stabilimento balneare, la Pro Recco dovrà smantellare sia la tribuna sia gli spogliatoi provvisori; il loro carico inciderà sulla stabilità della nuova pavimentazione? E quando la Pro Recco inizierà i lavori prescritti per restituire l’agibilità alla tribuna in cemento ed ai locali interni ad essa? Ricordiamo che la pavimentazione della strada, che va a rilento, è un onere di Iren e i lavori relativi alla piscina sono un impegno della Pro Recco pallanuoto.