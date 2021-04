RASSEGNA STAMPA. Covid, c urva dei contagi in calo

Oggi, lunedì 19 aprile, auguri a Emma .Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: paglia (gli steli secchi di grano o altri cereali dopo la mietitura e battitura, usati come lettiere e foraggio per bestiame; per estensione la parola indica anche steli di altre piante erbacee; simbolo di leggerezza; di borse o cappelli fatti di steli). Proverbi: “Chi parla semina, chi tace raccoglie”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Sette nuovi contagi e ancora 38 ricoverati nell’Asl 4”; “Vaccini, oggi si inaugura l’hub organizzato nella caserma di Caperana a Chiavari”.

Lavagna: Entella Tv si unisce a New Signal. Chiavari: sette giovani donatori di sangue. Chiavari: escursioni sotto casa per tutte le famiglie. Chiavari: il progetto credere va avanti. Chiavari: un’app per organizzare vacanze sostenibili.

Portofino: ancora sulla ripartenza con falò per San Giorgio e concerto al castello. Portofino: dopo 16 anni Giorgio Fanciulli lascia l’Area marina.

Camogli: crollo cimitero, lavori sempre sospesi in attesa di ridurre i rischi. Camogli: cantiere all’opera dopo lo stop per il covid; adesso cambia la viabilità (Commento. Ma i lavori per covid erano stati sospesi lo scorso anno). Camogli: addio a Sabry, amica degli animali.

Val d’Aveto: nuova cartina per rilanciare il turismo.