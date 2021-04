Questa sera dalle ore 21:20 il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sarà, in collegamento da Rapallo, ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” su Rete 4. Proveró. Racconterà l’esperienza quotidiana dei sindaci che mai come in questo periodo hanno il dovere di fornire risposte rapide e concrete ai propri concittadini.