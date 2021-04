Lettere/ “Vaccini, Toti ignora le norme di Figliuolo”

Da Armida Rimoldi riceviamo e pubblichiamo

Vi inoltro una mail, inviata ai “capi” del ns. sistema sanitario, nella quale ho esposto un problema che riguarda me, ma che sicuramente coinvolge centinaia di persone che si trovano nella mia situazione, in particolare in Liguria, regione ove i vecchietti vanno a svernare.

Mi permetto di contattarvi perché nessuno ha mai affrontato tale argomento; sintetizzo: la regione Liguria sta violando o comunque trascurando l’ordinanza del Gen. Figliuolo, e questa cosa mi pare oltremodo grave.

La Lombardia, che era partita malissimo con la campagna vaccinale, ha inserito nell’apposito portale una pagina specifica per consentire la prenotazione dei vaccini a chi è solo domiciliato. Mi permetto di inviarvi il link che documenta questa mia affermazione.

https://www.ats-pavia.it/vaccinazione-non-residenti

Io mi sono riferita alla Liguria, ma il problema è presente in varie località: per verificare ho infatti tentato di prenotarmi presso altre regioni.

Non capisco perché questa questione non viene affrontata a livello nazionale.

*****

Armida Rimoldi

Da: armida [mailto:rim.army@alice.it]

Inviato: giovedì 15 aprile 2021 16:49

A: ‘commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it’; ‘segreteriaministro@sanita.it’; ‘presidente.sanita@regione.liguria.it’; ‘direzione.alisa@regione.liguria.it’; ‘asl4@asl4.liguria.it’

Cc: ‘urp@asl4.liguria.it’; ‘cferretto@asl4.liguria.it’; ‘francesco.orlandini@asl4.liguria.it’; ‘marco.macchi@asl4.liguria.it’

Oggetto: mancato rispetto dell’ordinanza n. 3 del Gen. Figliuolo

Buongiorno.

Sono una cittadina italiana di 74 anni, domiciliata in Liguria da settembre 2019, per motivi di salute, e sono residente in Lombardia, ove conservo il mio medico di base. Non posso prendere la ‘domiciliazione sanitaria temporanea’ perché il rientro nella ASL di provenienza è ostacolato dalla situazione attuale, ove le comunicazioni con gli enti pubblici sono estremamente problematiche; peraltro non posso permettermi di rimanere senza medico di base, presso il quale sono pure in ‘sovrannumero’.

Ho contattato gli uffici della sanità ligure (da quelli centrali, tipo “Presidenza della Sanità Regione Liguria” e anche “A.Li.Sa.”, a quelli della ASL locale, in particolare ASL 4) per essere vaccinata in Liguria ai sensi dell’ordinanza del gen. Figliuolo “Regioni.it 4036 – 30/03/2021”, relativa alle persone domiciliate fuori regione.

Ho ottenuto risposte disparate, che in comune avevano il diniego alla mia richiesta, con varie motivazioni; l’ultima mi ha però profondamente colpita perché mi è stato detto che la Regione Liguria vaccinerà prima i residenti, terminando le vaccinazioni a fine luglio e poi forse saranno vaccinate le persone domiciliate, e quindi che potrei essere vaccinata a fine luglio, o forse prima o forse mai!

Io sto vivendo in Liguria, acquisto e consumo in Liguria, pago tasse e tributi di mia competenza, faccio visite mediche, esami e trattamenti medici e fisioterapici a pagamento, e non ho il diritto di essere vaccinata…! Non oso pensare a cosa potrebbe succedere se io prendessi il virus…!

Credo che rifiutare il vaccino a una persona di 74 anni, con patologie che la rendono “fragile”, e che è da tempo domiciliata in Liguria, sia in contrasto con l’Ordinanza n. 3 del Commissario per l’Emergenza Covid, a mio modesto parere, superiore a tutte le decisioni prese a livello locale.

Mi permetto quindi di chiedere, a chi di dovere, di rispettare o di far rispettare le Ordinanze che hanno valore a livello nazionale.

In attesa di un Vs. riscontro (e spero ci sia una risposta alla presente, visto che le precedenti mail sono state inevase), ringrazio e porgo cordiali saluti.

Armida Rimoldi

Residenza: 20025 Legnano – MI

Domicilio: 16039 Sestri Levante – GE