Lettere/ “‘Santa’: riqualifichiamo e tuteliamo anche la periferia”

Da Guido Volta riceviamo e pubblichiamo

Numerose lamentele da residenti ed operatori economici per lo stato di degrado urbanistico e paesaggistico che sempre più caratterizza a Santa Margherita Ligure la parte finale di via Dogali nella zona attigua all’insediamento artigianale.

L’area già penalizzata, anche a causa dei rumori prodotti soprattutto dalle attività dai Docks Lanterna, è contraddistinta da ampi spazi all’aperto, divenuta oggetto di deposito di materiali, non solo edilizi, ma anche di discarica, lasciati in “bella vista” e disordinatamente senza alcun rispetto del decoro urbano richiesto anche per le aree periferiche, “privilegio” che non solo deve essere riservato al centro città o alla zona a mare della perla del Tigullio.

Ci risulta che a seguito di esposti siano intervenuti funzionari del comune e delle forze dell’ordine per verificare anche il transito di mezzi troppo pesanti rispetto alla portata della strada che affianca il torrente (dove prossimamente dovrebbe realizzarsi lo scolmatore), ma al momento nessun provvedimento è stato preso. Il rispetto delle norme e delle autorizzazioni ambientali vengono richiesti con forza anche da chi ha scelto recentemente di comprare casa sulla collina adiacente (si vocifera che anche Giorgio Armani abbia acquistato una bella villa da un noto professionista genovese).

A pensare che il Comune di Santa aveva speso importanti risorse dei cittadini per realizzare una zona artigianale che coniugando insediamenti di attività lavorative rendesse gradevole anche questa zona del paese poco distante da insediamenti residenziali e riqualificazioni di pregio.