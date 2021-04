Lettere/ “Portofino parco nazionale, chiedetelo ai residenti”

A firma Mario Parodi riceviamo e pubblichiamo

Continua l’offensiva di ambientalisti e certa sinistra per far diventare Portofino parco Nazionale, come se quello che esiste con tutti i problemi che ha non bastasse. Vogliono allargare quell’enorme parco divertimenti che è diventato il parco di Portofino per avere ingenti finanziamenti da spendere poi non si sa come. Nessuno però è mai andato a chiedere ai residenti nei parchi cosa ne pensano di abitare dentro un parco. Sarebbe nell’interesse di chi vuole i parchi capire perché c’è gente che non li vuole, soprattutto quelli che dentro i parchi ci sono già. Se ci sono tante persone contrarie ai parchi, un motivo può anche darsi che ci sia, ma a questi ambientalisti non importa nulla dei residenti, interessano solo i soldi da Roma e i nuovi padroni che da Roma verranno a comandare qui. Perché alla fine sarà proprio così purtroppo.