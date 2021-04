I Carabinieri della Stazione di Carasco, termine accertamenti, deferivano in stato di libertà, per il reato di furto aggravato in concorso, un cittadino di Lavagna di anni 27, e una cittadina dell’Ucraina di anni 21 di Lavagna. I predetti asportavano merce varia ai danni del centro commerciale Ipercoop. Refurtiva recuperata e restituita.