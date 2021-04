Gattorna: trasporto disabili, la Cri ha inaugurato un mezzo

Dalla Croce Rossa di Gattorna riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta l’inaugurazione dell’auto per trasporto dei disabili della Croce Rossa di Gattorna alla presenza delle autorità locali e dei Sindaci, fra cui il Sindaco della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci.

Il Presidente della Croce Rossa di Gattorna Paolo Boccardo informa che “questa importante iniziativa solidale rappresenta un momento molto sentito e importante all’interno della nostra associazione e fra la popolazione. E’ nostra consuetudine dedicare e intitolare i nuovi mezzi di trasporto ai militi e ai volontari scomparsi che hanno prestato con operosità e passione soccorso e aiuto ai bisognosi. Questa occasione mi coinvolge in modo molto sentito e particolare in quanto i colleghi che sono mancati, Luciano Biscara e Federico Basso, erano amici che hanno condiviso un forte percorso di crescita umana e professionale all’interno dell’ente. Soprattutto Luciano Biscara, fin dall’inizio della mia attività nella Croce Rossa, mi ha fornito consigli e supporto rappresentando un importante modello di riferimento umano; entrambi hanno collaborato e l’aiuto per il prossimo ha sempre mosso le loro azioni di sostegno verso che si trovava in difficoltà. I militi e i volontari che ci hanno lasciato rappresentano la nostra memoria storica e la tradizione prosegue grazie ai valori e agli insegnamenti che ci hanno lasciato. Durante questo difficile periodo legato all’emergenza del Coronavirus la nostra attività di aiuto sociale è enormemente aumentata e lo spirito di squadraci ha permesso di unire sempre di più le nostre forze per garantire i servizi di assistenza alla popolazione sempre più bisognosa. Fra queste attività rientra quella che abbiamo avviato in collaborazione con i supermercati della zona per realizzare una raccolta alimentare in sostegno delle famiglie che purtroppo si trovano in condizioni di disagio; secondo questa modalità, i carrelli della spesa vengono riempiti di beni alimentari che successivamente noi ritiriamo per consegnare a chi ne ha bisogno. Ringrazio di cuore tutti i Sindaci che hanno partecipato all’iniziativa di inaugurazione del nuovo mezzo, il Sindaco di Genova Marco Bucci che, con la sua presenza, ha valorizzato e rinnovato sempre di più la sinergia e collaborazione con la Città Metropolitana di Genova che ha contribuito a sostenere, in particolare in questo momento emergenziale del Coronavirus, la Croce Rossa, il Comitato Regionale della Croce Rossa che rappresenta un costante punto di riferimento per l’aiuto e il sostegno della nostra associazione. Ci tengo inoltre a ricordare la collaborazione con le altre realtà di volontariato come la Croce Rossa di Cicagna e la Croce Verde di Lumarzo”.