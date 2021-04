Chiavari: vaccini, nessun problema in via Parma (5)

Le vaccinazioni presso le caserme di Caperana a Chiavari, oggi non hanno comportato alcun problema. I 150 vaccinandi sono giunti alla spicciolata ed hanno posteggiato negli spazi interni; occorrerà aspettare di arrivare alle 1.200 vaccinazioni quotidiane previste per esprimere un giudizio, ma il problema tanto temuto, secondo quanto riportato dalla stampa, non sembra esistere. Oggi più che altro alle caserme sono arrivati molti politici accolti dall’ammiraglio Giuseppe Aufiero. Non solo il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Chiavari Marco Di Capua, oltre a Paolo Petralia, direttore generale dell’Asl 4. Soddisfatte le persone vaccinate sia per accoglienza e gentilezza, sia perché sembrano essere sollevate dal timore del contagio.