Chiavari: inaugurazione hub, anche Pucciarelli e Rixi”

Da Gruppo Lega Liguria – Salvini riceviamo e pubblichiamo

“Stamane, insieme all’onorevole Edoardo Rixi, ho partecipato all’inaugurazione dell’hub vaccinale dell’Asl 4 in via Parma 34 a Chiavari. Si tratta di una struttura, realizzata presso la Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate a Caperana, che servirà i cittadini del Tigullio e consentirà di somministrare il vaccino anti Covid a oltre un migliaio di persone al giorno. Ringrazio in particolare il nostro sottosegretario Stefania Pucciarelli e il Ministero della Difesa così come il sindaco Marco Di Capua e il Comune di Chiavari, cui va tutto il supporto di Regione Liguria, per questo importante traguardo raggiunto. Il nuovo hub vaccinale darà un ulteriore impulso alla campagna vaccinale messa in campo sul territorio”. Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).