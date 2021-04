Chiavari: dalla situazione vaccini al 25 Aprile

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo regionale pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

“Bella ciao in ogni casa” era la frase che ha riempito le nostre bacheche nella giornata del 25 aprile dello scorso anno, mentre eravamo chiusi in casa per il lockdown nazionale, speravamo che non dovesse ripetersi e non sapevamo come saremmo stati un anno dopo.

Le manifestazioni non sono ancora permesse a causa della fragile situazione sanitaria, ma le ANPI e i Comuni stanno adoperandosi per organizzare eventiche rispettino le normative e che possano essere seguiti tramite i social, di cui vi darò notizia nelle prossime giornate.

Nel frattempo, l’Anpi invita le cittadine e i cittadini a deporre un fiore, nei propri Comuni, sotto le targhe dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i.

IL PUNTO SUI VACCINI. Come sempre, dall’aggiornamento sulla campagna di vaccinazione. In questi giorni si sta effettuando una nuova programmazione, per fasce di età, alla luce delle nuove indicazioni del Governo. Gran parte delle informazioni le abbiamo potute leggere sui giornali, prima ancora della Commissione sanità di lunedì, dove abbiamo provato a fare un punto sul tema.

Per fare anche un quadro di informazione di servizio, e mettere ordine nella confusione di annunci – perché non tutti usano il profilo facebook di Toti per sapere quando si potranno vaccinare – il quadro aggiornato dovrebbe essere questo.

Si procede per fasce di età, con meccanismi di prenotazione disponibili: prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 938 818 e CUP Farmacie.

Questa settimana è partita la prenotazione della fascia 65-69;

da venerdì 23 aprile (online sul sito dalle 23 del giorno precedente) la fascia 64-60;

dall’ 11 maggio (solo on line) i fragili under 60 e la fascia 55-59 anni;

dal 18 maggio quelli tra i 50-54; dall’8 giugno 45-49 e dal 15 giugno la fascia 40-44.

Con la nuova programmazione per fasce d’età, insegnanti, personale universitario e forze dell’ordine sono considerati prioritari per la fascia over 60, mentre il restante personale sarà incluso nella vaccinazione per fasce d’età, fatti salvo chi ha già ricevuto la prima dose. Si è proceduto alla sospensione dei caregiver under 60 che dovranno essere ricontattati dalle ASL.

Fin qui il quadro di informazione.

Faccio alcune considerazioni. I dati della Liguria continuano a segnalare una situazione spezzata in due, con molti ritardi su tre temi: over 80, vaccinati a domicilio e soggetti ultrafragili. Abbiamo chiesto di vaccinare con la prima dose tutti gli over 80 entro aprile. Leggiamo che si stanno riprogrammando le agende per anticipare molti degli over 80 già prenotati, ma si riuscirà a raggiungere questo obiettivo?

La campagna di vaccinazione a domicilio nei fatti non è ancora partita; solo negli ultimi giorni Alisa ha indicato il numero di squadre necessarie per coprire la campagna di vaccinazione, con un obiettivo di 10 somministrazione a squadra. Un numero che andrebbe come minimo raddoppiato. E poi la vaccinazione degli ultrafragili, che continua a procedere con lentezza.

Dati che contrastano con il fatto che siamo una delle regioni che sta vaccinando più persone, rispetto alla popolazione. Motivo per cui la domanda è d’obbligo. Se abbiamo vaccinato più persone della media italiana e siamo tra le ultime regioni nella vaccinazione over 80, chi stiamo vaccinando?

Nel frattempo, a livello nazionale si sta cercando di programmare il percorso di allentamento delle misure di protezione dal contagio: misure che devono essere messe in campo con la necessaria consapevolezza che si apre per non tornare più indietro, e che a condizionare la possibilità di tornare alla vita normale sarà la nostra capacità – regione per regione – di vaccinare velocemente i più fragili e di intervenire precocemente nei casi di contagio. Temi su cui la Giunta Regionale sta marcando diversi ritardi, come dicevo prima.

LA GIUNTA TOTI LIEVITA ANCORA. Dove invece la Giunta non perde occasione di intervenire è nella composizione interna e nella spartizione di ruoli.

Dopo aver fatto dimettere gli assessori per far subentrare altri Consiglieri Regionali non eletti; dopo aver raddoppiato gli staff della giunta, nella giunta di venerdì Toti ha presentato il disegno di legge per istituire i sottosegretari – nuovi vice assessori che si sommano a quelli attuali. Non è solo un tema di costi della politica, è un atteggiamento proprietario delle istituzioni, dove si moltiplicano i ruoli per garantire e ammansire gli alleati.

E’ comunque surreale che un presidente della Giunta Regionale che ha deciso di tenere la Sanità – il 70% del bilancio – e la delega al Bilancio, nello stesso tempo decida di moltiplicare i ruoli, magari motivando che lo si fa per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa.

LA LEGGE SULL’ENDOMETRIOSI E L’OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA Durante la seduta del Consiglio scorso avremmo dovuto parlare di tematiche anche legate alla gestione sanitaria della crisi epidemica e sanitario, ma l’Assessore con delega alla Sanità Toti non era presente.

Siamo riusciti a discutere, però, di argomenti strettamente di attualità e molto importanti:

La mia proposta di legge regionale sull’endometriosi ha iniziato il suo iter, approdando in Commissione. Controllerò affinché il suo percorso sia il più rapido possibile, in modo da renderla operativa il prima possibile. Lunedì prossimo iniziano le audizioni. Qui vi lascio qualche informazione in più.

La Lega in Regione ha deciso che il prezioso lavoro svolto da oltre 15 anni dall’Osservatorio sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini non fosse più necessario. Al suo posto, un ente di cui adesso non è dato sapere il nome. Torneremo presto sull’argomento perché togliere un così prezioso strumento di analisi, prevenzione e formazione non può essere giustificato da nessun tipo di calcolo economico (da una Giunta spendaccione come quella di Toti, a maggior ragione)​.

OLTRE IL COVID. Come ho già detto e ripetuto svariate volte, oltre il Covid e la lotta alla pandemia c’è un mondo. Un mondo che è rimasto per troppi mesi inascoltato e abbandonato, di cui dobbiamo assolutamente occuparci.

La mia mozione per inserire percorsi nelle scuole per l’educazione all’affettività sta proseguendo il suo iter. Nel frattempo sto preparando una vera e propria Proposta di legge regionale sul tema.

Riuscire ad accettare le proprie emozioni, insegnandolo sin da piccoli, è uno dei modi per evitare che alcuni comportamenti sfocino in violenza. Non si tratta di un percorso per imparare a gestire un rifiuto in amore, si tratta di provare a crescere adulti consapevoli.

Della proposta ho parlato anche durante una diretta organizzata dai Giovani Democratici della Liguria, presentata da Sofia Di Patrizi, insieme all’attivista Benedetta Castellaro e a Benedetta Motta di Sinistra Universitaria.

Qui vi lascio un form che Benedetta Castellaro ha creato, per raccogliere testimonianze di molestie subìte nella nostre città.

Dopo un anno parte finalmente la Commissione Straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio: la Senatrice Liliana Segre, che l’ha fortemente voluta, ne è stata eletta Presidente.

In Liguria, nello scorso mandato, il Consiglio Regionale aveva approvato con le firme di tutti i capigruppo un mio Ordine del giorno che chiedeva la costituzione di un Osservatorio regionale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Chiederò presto notizie in merito e che si acceleri per dare ad esso vita il prima possibile.

PATRICK ZAKI. In questi giorni in Italia sono molti Comuni o le Regioni che si stanno adoperando per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna che da più di un anno è detenuto ingiustamente dentro le carceri del Cairo.

Qualche settimana fa il Consiglio Regionale della Liguria aveva firmato, con l’esclusione della Lega, il mio ordine del giorno per chiedere che l’ente si muovesse nelle sue competenze per poter fornire la cittadinanza onoraria al ragazzo.

Pochi giorni dopo, lo stesso ordine del giorno è approdato in Comune a Genova, dove i consiglieri di maggioranza hanno seguito gli ordini del Sindaco Bucci, rifiutando la richiesta. Le coscienze, evidentemente, mutano da piazza ad via, visto che alcuni Consiglieri che in Consiglio Regionale avevano apposto la firma al mio Ordine del giorno, con tanto di dichiarazione di voto commossa e convinta, hanno votato contrari in Consiglio Comunale.

La bella notizia arriva però direttamente dal Senato della Repubblica, dove un provvedimento presentato dal PD viene votato a maggioranza, unici astenuti Fratelli d’Italia. Lo Stato italiano deve quindi conferire il prima possibile la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Come ha commentato immediatamente il Segretario Enrico Letta, non dobbiamo mollare proprio adesso.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Come scritto poco sopra, l’assenza di Toti allo scorso consiglio, ha fatto slittare tutte i provvedimenti a tema sanitario, che quindi speriamo di poter discutere in aula domani: lo screening nelle scuole, l’applicazione delle liste di riserva per la vaccinazione e il punto chiaro e preciso sulla campagna di vaccinazione sui cittadini ultrafragili.

Inoltre ho presentato un’interrogazione per chiedere a che punto sia la formazione concreta di quel Patto per il Lavoro e per il Clima che avevamo presentato nella Legge di Bilancio 2021, e che il Consiglio aveva approvato. Il patto è uno strumento di discussione con sindacati, associazioni, mondo del lavoro e dell’ambiente, per programmare assieme le linee di indirizzo della programmazione comunitaria e la gestione dei fondi europei. Ne avevamo ottenuto l’istituzione, ma ad oggi non ci risulta sia mai partita.

I PROSSIMI PASSI. In questo periodo stiamo lavorando su più fronti, e spero presto di poter presentare tutti ciò in aula:

Legge sull’affettività, su cui vi ho già parlato in precedenza. Sarebbe un segnale molto importante e la Liguria sarebbe pioniera in una tematica così delicata.

Legge per l’ammortamento dell’IVA per i prodotti di igiene femminile. Togliere l’Iva del 22% sui prodotti di igiene femminile che ad oggi sono tassati al 22, come se fossero beni d lusso e non beni necessari.

La salvaguardia dell’integrità del nostro territorio con le ultime notizie non è qualcosa di certo. La Giunta e l’assessore si sono dichiarati contrari, ma ho voluto presentare una interrogazione per capire in concreto quali azioni intendano mettere in partica perché tutto ciò non avvenga.

Un Ordine del giorno contro l’hate speech era già stato tema dello scorso mandato, non trovando però appoggio dal resto del Consiglio regionale. Ci riprovo e presenterò presto una proposta di legge sulla falsariga di quanto già messo in atto in altre Regioni d’Italia.

IN DIRETTA: CAOS VACCINI IN LIGURIA.

Vi lascio qui l’ultima diretta Facebook, nel caso ve la foste persa, con il punto sulla campagna vaccinale regionale, tra caos e categorie dimenticate.

Come al solito, vi do appuntamento a sabato prossimo alle 14.30.