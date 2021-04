Camogli: via Ruffini, domani chiusa dalle 14 alle 16

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Domani a Camogli, causa lavori al cimitero cittadino con l’ausilio di un elicottero, dalle 14 alle 16 (comunque fino a fine trasporto) è modificata la circolazione veicolare nel tratto di via Ruffini (SP 30) compreso tra l’incrocio con via Romana e l’intersezione con Piazzale Migliaro.

– è vietata la circolazione veicolare a tutti i veicoli, eccetto i mezzi della ditta

incaricata dei lavori, gli autobus di linea e gli scuolabus che verranno fatti

transitare, in sicurezza, dagli Agenti di servizio negli intervalli tra un carico e l’altro dell’elicottero;

– il transito dei pedoni sarà regolato dagli Agenti di servizi e fatti transitare in sicurezza negli intervalli tra un carico e l’altro dell’elicottero;

– i veicoli provenienti da via Romana diretti verso Recco dovranno svoltare a sinistra e procederanno sulla SP 30 e sulla via Aurelia (SS 1);

– i veicoli provenienti da Recco in direzione Camogli Centro – Via Romana dovranno invertire il senso di marcia immettendosi in piazzale Migliaro per poi proseguire a Recco per Camogli tramite la via Aurelia (SS 1).

ordinanza n. 39