Camogli: via Colombo, da domani nuova circolazione

Disciplina temporanea della circolazione stradale e della sosta ad iniziare dal giorno 20 aprile 2021 e sino a fine lavori, in occasione del ripristino della viabilità in via Colombo e della cantierizzazione della parte adiacente alle ferrovie, relativa alla realizzazione dei parcheggi ex Scalo Ferroviario.

1) La circolazione veicolare, per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, con inizio dalle ore 9.00 del 20 aprile 2021 e sino al termine dei lavori relativi alla realizzazione dei parcheggi ex Scalo Ferroviario, in via Colombo, in via N. Cuneo e piazza Matteotti, è così disciplinata:

a) Nel tratto di strada, adiacente alle ferrovie, utilizzato come tracciato alternativo e provvisorio, che collegava il traffico sia veicolare che pedonale proveniente da via N. Cuneo e da via XX Settembre (Stazione ferroviaria) a piazza Matteotti e via Colombo/via Bettolo e viceversa e in parte della rotatoria tra via N. Cuneo e da via XX Settembre, è vietata la circolazione veicolare e pedonale, eccetto i veicoli al servizio della ditta incaricata dei lavori;

b) La circolazione veicolare e pedonale è deviata sulla via Colombo, con immissione temporanea e provvisoria da via N. Cuneo, all’altezza del civico 9. La circolazione veicolare su questo tratto è a doppio senso di circolazione;

c) Nel tratto di via Colombo tra i giardini pubblici e sino all’intersezione con via N. Cuneo è vietata la circolazione ai veicoli a pieno carico superiori ai 3,5 t;

d) In via Colombo, a lato monte, a partire dai giardini pubblici e sino all’intersezione con via N. Cuneo, a lato valle, dallo stesso incrocio sino all’inizio dei parcheggi e in piazza Matteotti nel percorso adiacente a giardini pubblici, vige il divieto di fermata;

e) Nelle vie sopra indicate vige il limite di velocità di 30 Km/h;

f) Per i veicoli in circolazione in via Colombo, all’intersezione con la via N. Cuneo e per i mezzi provenienti da via F.lli Rosselli, all’imbocco con piazza Matteotti, vige l’obbligo di arrestarsi allo STOP e dare la precedenza;

g) Per i veicoli in circolazione in piazza Matteotti, all’intersezione con la via Colombo, vige l’obbligo di dare la precedenza;

h) In via Colombo i primi tre posti auto, lato ponente, sono riservati ai mezzi Comunali; gli altri parcheggi sono riservati alle autovetture;

i) In via N. Cuneo, i primi tre posti, a valle, lato ponente, sono riservati ai mezzi di soccorso; gli altri parcheggi, a lato valle, sino al civico 17, sono riservati ai veicoli dei residenti muniti di contrassegno. Nella stessa via, a lato monte, dall’intersezione con via San Bartolomeo e sino al civico 15 i parcheggi sono riservati alle autovetture;

j) Nel medesimo periodo il primi due parcheggi, lato ponente, adiacenti alla zona taxi, in via XX Settembre all’altezza del civico 1 sono riservati ai veicoli della Polizia Municipale;

k) Gli autobus di linea con destinazione Ruta/Rapallo, transitanti nel centro cittadino, si immetteranno in via Colombo da via N. Cuneo. Gli autobus di linea con destinazione Recco procederanno all’inversione del senso di marcia, svoltando a destra da via Bettolo in piazza Matteotti per poi svoltare a sinistra verso i giardini pubblici, immettendosi, in direzione levante, in via Colombo. E’ istituita una fermata provvisoria in piazza Matteotti all’altezza dell’ingresso del Teatro Sociale.

2) I veicoli lasciati in sosta in violazione alla presente ordinanza saranno rimossi e trasportati nella depositeria, dove potranno essere restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

ordinanza n. 40

