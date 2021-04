Camogli: “Tetto piscina, io avevo chiesto di rifarlo”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Ancora chiusure. Ancora lavori di parziale sistemazione al tetto della piscina.

Ancora assenza di programmazione politica sulle opere prioritarie per la città.

Da 3 anni, in consiglio comunale, in occasione delle votazioni sul bilancio e quando vengono presentate dall’Amministrazione le varie opere fini a sé stesse, da decine di migliaia di euro, chiedo che i soldi dell’avanzo di bilancio (3 milioni di euro) uniti a fondi regionali, statali ed europei, vengano usati per costruzione diga sommersa, tetto apribile della piscina, come alla Sciorba a Genova, messa in sicurezza del territorio.

Inascoltato.

Ora l’Amministrazione del Sindaco Olivari ha un progetto per rifare finalmente la tettoia: comunichi tempi e modalità a tutti i soggetti coinvolti che meritano chiarezza.

Ho protocollato questa mattina un’interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla tematica perché è giunto il momento di pretendere risposte nell’interesse della collettività.