Camogli: riconoscimento salme, la giunta dice sì al Dna

Nel pomeriggio la giunta comunale di Camogli ha approvato l’attesa convenzione con l’ospedale policlinico San Martino per il riconoscimento, attraverso l’esame del Dna, delle salme e dei resti recuperati dopo il crollo in mare dei loculi. Solo una parte dei feretri recuperati era intatto, con una targa all’esterno che indicava il nome del defunto. Per ognuno degli altri resti, comprese parti di ossa, occorrerà effettuare l’esame del Dna, incrociando poi i dati con i prelievi effettuati sui parenti che, in precedenza, dovranno compilare una scheda in cui elencare eventuali caratteristiche degli scomparsi come cicatrici, lesioni, malattie.

A chiedere il riconoscimento dei resti era stato il Comitato “CaligoSuCamogli” che in un comunicato aveva scritto: “Abbiamo avuto conferma dal Prof. Francesco De Stefano Professore Ordinario dell’Università di Genova Medicina Legale, massimo esperto (tra l’altro) in genetica forense che è alla firma una convenzione con il Comune di Camogli per l’affidamento di incarico al Policlinico San Martino di Genova (cui fa capo appunto il Dipartimento universitario sopra menzionato) per le identificazioni degli “scomparsi” del Comune di Camogli a causa del crollo del Cimitero di Camogli”

E ancora: “Il Prof. Francesco De Stefano ha le idee molto chiare su come procedere ed ha tra l’altro già preso contatti finalizzati ad una collaborazione con altra eccellenza nel settore dei riconoscimenti la Prof. Cristina Cattaneo (Dipartimento Medicina Legale Università di Milano). Il Professor Francesco De Stefano non si limiterà alle indagini genetiche (Dna), ma con la collaborazione della Prof. Cattaneo, sta già elaborando le cosiddette “schede ante mortem” che verranno sottoposte ai familiari dei deceduti scomparsi al fine di ricevere le informazioni sui congiunti per poter procedere ai riconoscimenti delle salme”.