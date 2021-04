Sestri: supporto alle famiglie, corsi gratuiti da remoto

Da Stefano Aliquò, il Sentiero di Arianna riceviamo e pubblichiamo

La cooperativa Il Sentiero di Arianna, capofila del progetto Scuol@ in Rete, insieme all’Istituto Comprensivo e al Comune di Sestri Levante propone una formazione a distanza gratuita a supporto delle famiglie, toccando temi importanti in questo periodo di emergenza Covid-19.

Il progetto Scuol@ in Rete, sostenuto da Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo nell’anno scolastico 2020/21 sta offrendo ai ragazzi diverse opportunità per crescere e dare voce alle proprie emozioni attraverso lo strumento del podcast.

Il progetto promuove attività che possano avviare un percorso verso la pratica di una “Scuola Aperta” che possa accogliere la sfida della trasmissione del sapere, dell’educazione, dell’incontro tra generazioni, del confronto tra linguaggi.

La “Scuola Aperta” è una struttura che si rivolge agli studenti e alle loro famiglie, per essere abitata oltre i tempi classici della didattica e che apre l’istituto scolastico al territorio offrendo laboratori ed esperienze di gruppo che possano coinvolgere anche i genitori offrendogli un nuovo ruolo di protagonismo.

In particolare i giovani consiglieri del CCR di Sestri Levante (consiglio comunale dei ragazzi) sono impegnati in un dialogo costruttivo per dare una voce ai bambini, che possa essere ascoltata dagli adulti, dalle proprie famiglie e dalle istituzioni.

Stefano Aliquò “Nessuno ascolta i bambini per soddisfare le loro richieste. La scuola è cambiata con il Covid ma gli adulti non hanno domandato loro come si sentono, cosa pensano di questo cambiamento e quali istanze proporre. Per questo motivo il progetto Scuol@ in Rete e un Comune sensibile come quello di Sestri Levante e la sua scuola, ci sta provando raccogliendo proposte intelligenti. Perché i bambini sono creativi e in contatto con i propri bisogni”.

Nel mese di maggio, invece, verranno proposti agli studenti della scuola primaria e secondaria di Sestri Levante, un laboratorio di coding per poter progettare videogiochi educativi e capire quello che c’è “dentro” ai videogames e un laboratorio per destrutturare i racconti e poterli ri-costruire con competenze artistiche e narrative.

Spazio anche ai genitori che possono raccontarsi e narrare l’impatto che il virus, con le conseguenti DAD hanno portato alla propria famiglia, con la rubrica podcast “Genitori vs Virus” che verrà inserita all’interno di giovanireportersestri.it, la pagina del progetto.

Genitori che avranno la possibilità di confrontarsi anche seguendo un format webinar gratuito, fruibile gratuitamente su zoom previa iscrizione, dal titolo “Le famiglie e i figli ai tempi del Covid”.

Gli incontri saranno condotti da Daniele Pavese, psicoterapeuta e formatore che da anni lavora collaborando con enti pubblici e del privato sociale sul tema dei giovani e i nuovi comportamenti a rischio.

Gli interventi prendono spunto dai dati raccolti e resi pubblici sia dall’Ospedale Gaslini che in particolare dall’Istituto Neurologico Nazionale a carattere Scientifico, Irccs di Pavia, tramite un questionario, somministrato su base volontaria, sta approfondendo l’impatto emotivo che l’emergenza sanitaria in atto ha provocato sugli adolescenti italiani, di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Le enormi difficoltà degli adolescenti erano già emerse in primavera, quando la Fondazione aveva rilevato attraverso un sondaggio un malessere sempre maggiore dovuto all’isolamento per la pandemia. Ai giovani tra 12 e 17 anni era stato chiesto di valutare gli effetti delle restrizioni sul proprio benessere. È emerso che su 1679 adolescenti, il 79% ha lamentato sintomi da destar preoccupazione.

Lo stress post traumatico può lasciare segni duraturi nello sviluppo psichico dei bambini e dei ragazzi; dall’indagine sono emerse anche agitazione, irrequietezza, maggior isolamento e ritiro sociale, conflittualità familiare, dipendenza tecnologica, difficoltà scolastiche e con la DAD, disturbi del sonno e incubi, nonché preoccupazione per il futuro e per genitori e familiari.

Si sta assistendo dunque in generale a un’emergenza di difficoltà comportamentali e psicologiche nei minori, legate alla pandemia e sempre di più alla necessità per le famiglie di cogliere segni e sintomi di questo disagio, oltre a conoscere meglio il mondo On Line, dei Social Network e dei Videogiochi su cui i ragazzi trascorrono molto del loro tempo.

Questo sarà il focus degli incontri.

Il ciclo di tre incontri sarà riproposto in due date differenti per facilitare la presenza dei genitori.

Le famiglie potranno iscriversi a tutti i tre incontri nelle date loro preferite, o anche a un solo singolo incontro.

Le iscrizioni si effettuano compilando il form https://forms.gle/YPQc9ZCSMzHsTuTPA

22 aprile o 13 maggio ore 17.30-19.00

Gli effetti della pandemia in bambini e ragazzi: le emozioni legate al Covid

Nell’incontro si approfondirà il tema di quanto la pandemia abbia rappresentato per i più piccoli la necessità di adattarsi a un nuovo scenario, con una perdita di relazioni affettive e amicali che li ha portati sempre di più all’isolamento, al ritiro e al ridimensionamento dei loro spazi vitali (hobby, sport, scuola). Come hanno vissuto l’ultimo anno, di quali emozioni ci parlano, quali risorse e strategie hanno trovato per rimanere in contatto con sé stessi e con gli altri? Come possiamo porci in quanto adulti di fonte alle loro domande?

29 aprile o 20maggio ore 17.30-19.00

Cosa ci sta succedendo? Famiglie allo schermo

I cambiamenti della vita familiare tra scuola, apprendimento, lavoro a casa e nuove abitudini

Nell’incontro si forniranno spunti teorici e indicazioni operative rispetto ai cambiamenti necessari e agli effetti nelle famiglie del trauma del Covid e si forniranno riflessioni sulle modalità comunicative e di relazione con cui i genitori possono approcciarsi ai figli per entrare in risonanza emotiva col loro vissuto, alla luce dei cambiamenti dell’ultimo anno. Inoltre, ragioneremo insieme sull’importanza per gli adulti di ricostruire un’area di benessere, una comunicazione autentica e un filtro rispetto alle numerose notizie in cui siamo immersi.

6 maggio o 27 maggio ore 17.30-19.00