Sestri: asfaltature, le zone interessate

da Facebook Comune di Sestri Levante

Vi segnaliamo che lunedì 19 aprile, per consentire il corretto svolgimento di lavori di sistemazione del manto stradale, saranno effettuate alcune modifiche alla viabilità.

Proseguono infatti i lavori di asfaltatura: la zona interessata sarà il tratto di viale Mazzini compreso fra il sottopasso di Pietracalante (che verrà chiuso) e la rotatoria in zona S.Anna in direzione Lavagna. La durata prevista dei lavori impegnerà tutta la giornata dalle 8.30 alle 17.30: la viabilità su viale Mazzini sarà comunque garantita in entrambe le direzioni utilizzando le due corsie a mare.

In serata sarà invece chiuso l’accesso di via Tino Paggi per chi proviene dal centro per il proseguimento dello scavo di Arinox. Il tratto di strada resterà chiuso nella nottata compresa fra lunedì 19 e martedì 20 aprile. Consentito tuttavia il transito a chi proviene da levante.