‘Santa’: Unicef, il 27 maggio a Nozarego area giochi e sculture di animali

Giovedì 27 maggio nel Parco di Portofino, organizzata dal Comune di Santa Margherita, si svolgerà la la manifestazione “Monte dei bambini”. La manifestazione vuole essere la prosecuzione della giornata del 21 novembre 2017, durante la quale il Monte di Portofino era divenuto luogo simbolo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza negli ideali dell’Unicef.

Quest’anno ricorrono i trent’anni dell’anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

E’ l’occasione per inaugurare nel parco di Portofino un nuovo anello escursionistico a Nozarego, con partenza e arrivo dal Santuario di Nostra Signora del Carmine. Lungo questo percorso si possono trovare aree attrezzate per godere della bellezza della natura e per fare attività all’aperto e 14 sculture lignee, raffiguranti gli animali del bosco, da scoprire e individuare durante il tragitto. Alla cerimonia sarà presente Franco Cirio, presidente Unicef Liguria.