L’articolo sulla pavimentazione della passeggiata di Punta Sant’Anna a Recco, ha suscitato diverse osservazioni da parte di lettori poiché deve essere ancora completata e i lavori sono in corso . C’è chi asserisce che si tratta di un cantiere lumaca; chi asserisce che ruspe e attrezzi sono inu6tilmente in mezzo e impediscono il passaggio, per altro riservato ai soli reesidenti. Infine chi testimonia che con la pioggia intensa i fori di spurgo si rivelano insufficienti.