RASSEGNA STAMPA. Lavagna: tetti e terrazze per fare yoga

Oggi, domenica 18 aprile, auguri a Galdino. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: pettinatura (acconciatura dei capelli; operazione che si effettua mediante macchine tessili speciali per completare la pulitura delle fibre ed eliminare quelle troppo corte). Proverbi: “Senza farina non si può fare pane”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Sono 17 i nuovi contagi in Asl 4, calano i ricoveri”. Vaccini: “In ospedale a Lavagna devono ancora vaccinarsi in 45”; “L’hub di Recco rischia la chiusura”. Riaperture: “Bagni marini pronti col distanziamento”; “Lavagna, tetti e terrazze per fare yoga e sport”; “Dehors, i Comuni concedono la deroga”; “Recco via le finestre dai ristoranti”.

Sestri Levante: i bambini scelgono i libri preferiti”. Sestri Levante: nuove telecamere nel quartiere ex Fit. Chiavari: cantieri in A-12, verso la tregua.

Zoagli: la minoranza convoca il Consiglio, servizi in affanno. Rapallo: Valle Chiristi, l’area Itlagas non ha inquinato le falde. Rapallo: Blanca, le riprese slittano di un paio di settimane. Rapallo: scippata dopo messa, dubbi su due giovani denunciati. Santa Margherita Ligure: Spazio aperto lancia prove street art.

Camogli: piscina Baldini, servono soluzioni. Camogli: crollo cimitero, esperti al lavoro soluzioni per riprendere le ricerche. Camogli: petizione per non trasferire il comandante del porto. Camogli: scuola e municipio, ultimati gli interventi. Recco: cordoglio per la morte di Alessandro Massone. Recco: l’Anpi ricorda Roberto Bonfiglioli. Recco: chiude l’associazione le Arcate. Recco: vecchia causa tra Comune e Amiu.