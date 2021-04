Pallanuoto M/ Champions, Recco a Ostia per il primo posto

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo

Per scaricare l’intervista video a Hernandez https://www.youtube.com/watch?v=AV-vaghcYAA

Sono Spandau 04, Olympiacos e Jug Dubrovnik, gli ultimi ostacoli sulla strada della Pro Recco verso la Final Eight di Belgrado: i ragazzi di Hernandez proveranno a superarli da domani, ad Ostia, nell’ultimo concentramento di Champions League. Partita con i tedeschi che inizialmente era stata annullata per alcuni casi di positività al Covid-19, poi scomparsi nei test successivi: se le negatività all’interno dello Spandau 04 saranno confermate nei tamponi di oggi, si giocherà regolarmente.

I biancocelesti hanno già strappato il biglietto per le finali e alla luce dei sei punti di vantaggio sulla seconda, lo Jug Dubrovnik, sono vicini a blindare il primato nel girone A che garantirebbe un quarto di finale sulla carta più agevole contro la quarta classificata del gruppo B: “Con la qualificazione in tasca il primo posto diventa il prossimo obiettivo da centrare – ammette mister Hernandez -, non dà la sicurezza di nulla, ma è sempre meglio arrivare primi che secondi. Ci aspettano partite complicate, lo Spandau 04 ha dimostrato di essere in crescita e contro Olympiacos e Jug troveremo maggiori difficoltà rispetto all’andata: li avevamo affrontati pochi giorni dopo il preolimpico, una competizione tosta che sottrae tante energie mentali. La mia squadra, comunque, si è sempre fatta trovare pronta e mi aspetto che lo farà anche questa volta: stiamo lavorando bene, abbiamo un livello di motivazione molto alto e sono fiducioso per queste ultime gare di Champions”.

Il programma dei biancocelesti (partite in diretta su Sky Sport):

lunedì 19 aprile, ore 15:15, Spandau 04 – Pro Recco;

martedì 20 aprile, ore 20:15, Pro Recco – Olympiacos;

mercoledì 21 aprile, ore 20:15, Jug Dubrovnik – Pro Recco.

Nella foto Gabit Hernandez (Foto Flash)