Chiavari: le puntualizzazioni di Ernani Andreatta

Da Ernani Andreatta, fondatore Museo Marinaro, riceviamo e pubblichiamo

Il Museo Marinaro, è patrimonio della Città, della Regione e dell’Intero Paese ed è stato ormai donato alla Scuola TLC e al Museo Tecnico Navale di La Spezia, cioè allo Stato Maggiore della Marina, con atto notarile del 10 Dicembre 2020.

Ho sempre avuto grandissima stima sia per la Marina Militare della quale ho fatto parte come ufficiale di Complemento e come Comandante della Marina Mercantile che ho lasciato dopo 11 anni di comando su grandi petroliere. Poi a 41 anni ho fatto l’imprenditore nella Chimica Navale.

Da circa 30 anni frequento la Scuola TLC e da 13 sono ospitato con grande soddisfazione da entrambe le parti e considero detta scuola una eccellenza cha va assolutamente salvaguardata dato che, come vediamo, è anche e spesso, utile alla comunità.

Forse, da parte del Dott. Ricca ci sono stati fraintendimenti. Apprezzo infinitamente l’organizzazione per l’HUB Vaccinale che viene ospitata, in parte, in locali da me risanati. Avrei semplicemente gradito esserne informato ! Tutto qui ! Nel rispetto di tutti e delle decisioni prese.

Ringrazio Levante News per la sua ospitalità.

Cordiali Saluti a tutti